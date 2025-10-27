Haberler

Down Sendromlu Genç Kızın Düğün Hayali Gerçekleşti

Diyarbakır'da yaşayan down sendromlu 18 yaşındaki Sedanur Kaya'nın, vefat eden babasının vasiyeti doğrultusunda düğün yapma hayali gerçeğe dönüştü. Ailesinin organizasyonu ile Kayapınar'da düzenlenen düğünde genç kız gelinlik giydi ve mutluluğunu paylaştı.

Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki down sendromlu gencin düğün yapma ve gelinlik giyme hayali, babasının da vasiyeti ile birlikte ailesinin organizasyonu sonucu gerçeğe dönüştü.

Bağlar ilçesinde yaşayan down sendromlu Sedanur Kaya'nın babası Mehmet Kaya, yaklaşık 4 yıl önce vefat etti. Sedanur'un çocuk yaştan beri babasından istediği düğün yapma ve gelinlik giyme isteği Kaya'nın da vasiyeti ile birleşince ortaya unutulmaz anlar çıkardı. Kayapınar ilçesinde düzenlenen törenle gelinliğini giyen genç kız için görkemli bir düğün organize edildi. Düğün törenine Sedanur'un akrabaları ve komşuları eşlik etti. Beyaz gelinlikle mutluluktan havalara uçan genç kızın çocukluktan beri kurduğu hayalini de gerçekleştirmiş oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
