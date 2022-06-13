Döşemealtı'nda 800 Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Haberler

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Döşemealtı'nda 800 Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

ANKA - Yerel
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Döşemealtı'nda 800 Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Döşemealtı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ‘Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi’ (AHENK) kapsamında 8 ilkokulda 800 öğrenciye eğitim verdi.

Döşemealtı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 'Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi' (AHENK) kapsamında 8 ilkokulda 800 öğrenciye eğitim verdi.

Antalya Valiliği tarafından uygulamaya konulan kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi kapsamında, okullarda ilk kez ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verildi.

AHENK proje ortağı olan Döşemealtı Belediyesi Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, eğitimlerden oldukça verimli sonuçlar aldıklarını söyleyerek, "Antalya Valiliğimizin uygulamaya koyduğu proje kapsamında bizde eğitim vermek için çalışma başlattık. Belediye Başkanımız Turgay Genç proje kapsamında köy okullarında çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi vereceğimizi duyunca çok heyecanlandı. Belediye Başkanımız kaliteli fırça ve diş macunların alınması talimatını vererek çocuklara hediye edilmesini de istedi. İlçe Kaymakamımız Nuri Özder de projeye dahil olmamıza öncülük etti. Bugün itibariyle 800 çocuğumuza Ağız ve Diş sağlığı eğitimi vererek doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak anlattık. Çocuklarımız ve ailelerinden çok olumlu tepkiler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı eğitimlerinin sonunda eğitime katılan öğrencilere, Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlatılan diş fırçası ve macunları dağıtılarak çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması hedeflendi.

ANKA / Yerel

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