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Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

ANKA - Yerel
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Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde personelle bayramlaştı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde personelle bayramlaştı.

Sabah mesainin başlamasıyla tüm birimleri dolaşan Turgay Genç, "Kurban bayramının başta ilçemiz olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin, yapacağımız ibadetler kabul olsun" diyen Başkan Genç, herkese sağlık, huzur, barış ve çok daha yaşanılabilir bir dünya diliyorum" diye konuştu.

Başkan Genç, personelin maaş ve geçmişe dönük tüm sendikal alacaklarının hesaplara yattığını da açıkladı.

Kurban bayramı öncesi tüm personelin maaş ödemelerinin yapılmasını talimatını veren Genç, "İlçemiz için tüm zorluklara rağmen gece gündüz görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma Kurban Bayramı nedeniyle maaş ödemelerinin yapılmasını istedim. Ayrıca maaşlarla birlikte geçmişe dönük olarak tüm personelimin sendikal alacaklarının tamamı hesaplarına yatmış durumda. Bu ilçe için hizmet eden belediyeyi kendi evi vatandaşları da ailesi gibi gören tüm personelime teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel

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