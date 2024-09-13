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Dörtyol Merkez Camii Tadilatı Tamamlandı, İbadete Açıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Örenköy'de 1942 yılında ibadete açılan Dörtyol Merkez Camii, 4 aylık restorasyonun ardından yeniden ibadete girdi. Açılış törenine katılan Vali Musa Işın, camilerin halkın destekleri ile inşa edildiğini vurguladı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de tadilatı tamamlanan Dörtyol Merkez Camii Vali Musa Işın'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.

1942 yılında ibadete açılan camii, 13 Mayıs 2024 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından 4 aylık bir sürecin sonunda yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Musa Işın, camilerin halkın gönüllü katkılarıyla inşa edilip yaşatıldığını vurgulayarak, "Bu güzel günde bu mübarek mekanı tekrar Allah'ın izniyle ibadete açıyoruz. Camilerimizi her zaman vatandaşlarımızın desteği ile yaparız. Burada da büyük bir emeğiniz var. Maddi ve manevi destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız kadirşinastır, hiçbir şeyi esirgemez. Camisi, Kur'an kursu, okulu, hastanesi için her türlü gayreti gösterir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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