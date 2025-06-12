Dörtyol'da 80 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, komşularının haber alamadığı 80 yaşındaki Mücahit Kimyon evinde ölü bulundu. Olayın doğal nedenlerle meydana gelmiş olabileceği düşünülmekte, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek.

Dörtyol'da 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde komşularının ulaşamadığı 80 yaşındaki Mücahit Kimyon evinde ölü bulundu.

Olay, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi, Evren Petrol civarında bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Mücahit Kimyon'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre olayın doğal nedenlerle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Yerel
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