Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

Domuzlar Mezarlıklara Zarar Verdi, Sakinler Tel Örgü İstiyor

Domuzlar Mezarlıklara Zarar Verdi, Sakinler Tel Örgü İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir mezarlıkta yaban domuzlarının tahribatı mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Sakinler, mezarlığın tel örgü ile çevrilmesini talep ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde domuzlar mezarlara zarar verdi. Mahalle sakinleri mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesi talebinde bulundu.

Olay, Deniztepesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Yaban domuzları mezarlıkta bazı çocuk ve yetişkin mezarlarına zarar verdi. Mezarların kazılıp tahrip edildiğini gören mahalle sakinleri, yetkililerden mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesini talep etti.

Mezarlığın tarihi bir mezar olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Durmaz, "Domuzlar, mezarlarımızı tahrip edip parçalamışlar. Yetişkin ve çocuk mezarlarını kazmışlar. Burası tarihi bir mezar. İçerisinde Selçuklulardan kalma eski taş mezarlar var. Yetkililerden mezarlığın etrafını tel örgüyle çevirmesini istiyoruz. Bozulan mezarların onarılması konusunda çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.