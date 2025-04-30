Domuzlar Mezarlıklara Zarar Verdi, Sakinler Tel Örgü İstiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde domuzlar mezarlara zarar verdi. Mahalle sakinleri mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesi talebinde bulundu.

Olay, Deniztepesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Yaban domuzları mezarlıkta bazı çocuk ve yetişkin mezarlarına zarar verdi. Mezarların kazılıp tahrip edildiğini gören mahalle sakinleri, yetkililerden mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesini talep etti.

Mezarlığın tarihi bir mezar olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Durmaz, "Domuzlar, mezarlarımızı tahrip edip parçalamışlar. Yetişkin ve çocuk mezarlarını kazmışlar. Burası tarihi bir mezar. İçerisinde Selçuklulardan kalma eski taş mezarlar var. Yetkililerden mezarlığın etrafını tel örgüyle çevirmesini istiyoruz. Bozulan mezarların onarılması konusunda çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA