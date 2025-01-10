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Domuz Sürüsünden Kaçarken Kayalıktan Düşen Çoban Yardımseverlik Hikayesini Anlattı

Domuz Sürüsünden Kaçarken Kayalıktan Düşen Çoban Yardımseverlik Hikayesini Anlattı
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Siirt'in Eruh ilçesinde domuz sürüsünün kovalaması sonucu kayalıktan düşerek yaralanan 18 yaşındaki çoban Hasan Toprak, yaşadığı korku dolu anları ve ardından oluşan yardım seferberliğini anlattı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerine ve jandarmaya teşekkür etti.

Siirt'in Eruh ilçesinde domuz sürüsünün kovalaması sonucu kayalıktan düşerek yaralanan çoban Hasan Toprak, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Toprak, "Bir sürü domuz üstüme doğru geldi. Kaçmaya çalışıp orada bulunan kayanın üzerine çıktım. Oradan aşağı düşmüşüm. Baygın şekilde köpekler beni kaldırdı. Patileriyle yüzüme vuruyorlardı" dedi.

Eruh ilçesi Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatan Hasan Toprak (18), domuz sürüsünün saldırısından kurtulmak için çıktığı kayalıktan düşüp yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Toprak, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine o anları anlatan Toprak, sağlık durumunun iyi olduğunu, ağabeyiyle sürüde olduğunu ve köpeklerin birden havlamaya başlamasıyla domuz sürüsünün üzerine doğru geldiğini söyledi. Çok sayıda domuzun üstüne doğru geldiğini belirten Toprak, kaçmaya çalıştığını ve çıktığı kayalığın üzerinden düştüğünü ifade etti.

Baygınken köpeklerin patileriyle yüzüne vurup kaldırdığını aktaran Toprak, "Sonra bir baktım telefonum çalıyor, açtım. Evdekiler arıyordu. Bana 'Neredesin' dediler. 'Bilmiyorum' dedim. Sonra beni almaya geldiler. Sağlık ekipleri ve jandarma da geldi. İlk müdahaleyi orada yaptılar, sonra helikopter ile beni almaya geldiler. Oradan Siirt'e hastaneye getirdiler. Hastanede pansuman yapıp taburcu ettiler. Hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'miz var olsun" dedi.

Hasta yakını ve Dadaklı köyü muhtarı Ahmet Toprak, yardımda bulunulan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Van Kolordu Komutanlığı, Dağdöşü Jandarma Karakol Komutanlığı, güvenlik güçleri, 112 Sağlık ekipleri ve köylülere teşekkür ettiğini dile getirdi. Herkesin seferber olduğunu belirten Muhtar Toprak, "Minnettarız, çok duygulandık. O vadide helikopteri indirmek bir hayli zordu. Her şeyi göze alarak hastamızı oradan alıp Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdiler. Buradan sonsuz saygılarımı sunuyorum. Allah, hepsinden razı olsun. Allah, devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Olay

8 Ocak'ta Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde domuz sürüsünün saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek yaralanan Hasan Toprak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ait S-70 Jandarma helikopteriyle alınarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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