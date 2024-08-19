Domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde fotokapanla çekilen görüntülerde domuz sürüsü, beslenme ve yaşam alanlarına dönüşlerini sergiliyor.
Domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi.
Kemaliye ilçesinde gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri alanda otlanan domuz sürüsü, beslendikten sonra yüksek kesimlerdeki yaşam alanlarına dönüyor.
Kemaliye'de belgesel çekimleri yapan Arda Topaloğlu'nun kurduğu fotokapana gece saatlerinde domuz sürüsü yansıdı. Domuz sürüsünün gece saatlerinde de beslenmeyi sürdürdükleri görüldü.