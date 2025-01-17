Domuz Saldırısına Uğrayan Yaylacının Hayvanları Kurtardı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatan Murat Kızmaz, domuzların saldırısına uğradı. Köpekleri sayesinde kurtulan Kızmaz, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası taburcu edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz (44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kızmaz'ın iki kolu kırıldı. Saldırıyı fark eden çoban köpeklerinin domuzlara saldırmasıyla korkan domuzlar kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kızmaz, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kızmaz'ın hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi.

Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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