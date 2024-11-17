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Domaniç'teki Sultan Alaaddin Camii Yıkıldı, Minare Koruma Altına Alındı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarihi Sultan Alaaddin Camii, su sızıntıları ve çatlaklar nedeniyle yıkıldı. Minare, korunma altına alınırken, caminin yeniden yapım çalışmaları başlayacak.

Domaniç'te Sultan Alaaddin Camii'nin yıkıldı, minare özel koruma altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde duvarlarında çatlaklar bulunan ve su sızıntısı olduğu tespit edilen tarihi Sultan Alaaddin Camii yakıldı. Minare yıkım sürecinde özel koruma altına alınırken, caminin yeniden yapım çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

2016 yılında yapılan yapı denetim testleri sonrasında, duvarlarda oluşan çatlaklar ve su sızıntısı olduğu tespit edilen tarihi Sultan Alaaddin Camii için yıkım kararı alındı. Aradan geçen 8 yılın ardından caminin yıkım süreci başlatıldı.

Deprem riskine karşı alınan yıkım kararıyla birlikte, caminin yeniden inşası için de çalışmalar başlatıldı. Tarihi minare ise yıkım sürecinde özel koruma altına alındı.

Yapılış tarihi tam olarak bilinmen Sultan Alaaddin Camii, 1837 yılında Sultan Alaaddin Vakfı tarafından inşa edildiği için bu ismi taşıyor.

Domaniç'teki Sultan Alaaddin Camii Yıkıldı, Minare Koruma Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT - Yerel
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