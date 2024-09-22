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Domaniç'te İnemeyen Helikopter Heyecan Yarattı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesi semalarında sabit kalan bir helikopter, vatandaşları endişelendirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda helikopterin inmeyeceği yönünde korkular dile getirildi. Ancak helikopterin, elektrik hatlarının GPS konumlarını almak için uçtuğu anlaşıldı.

Domaniç'te "inmeyen helikopter" vatandaşları heyecanlandırdı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi semalarında uçan helikopter, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

Domaniç ilçe merkezi üzerinde uzun süre havada sabit kalan bir helikopter, vatandaşlar arasında heyecana neden oldu. Yüksek gerilim hattı üzerinde uçan helikopteri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "İnemeyen bir helikopter" olduğu yönünde ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, helikopterin, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına bölgedeki yüksek gerilim hattı direklerinin GPS konumlarını almak üzere uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbarların ardından herhangi bir tehlike olmadığı açıklanırken, helikopterin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Domaniç'te İnemeyen Helikopter Heyecan Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT - Yerel

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