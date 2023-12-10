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Domaniç'te bulunan yaralı yavru ayıya ekipler sahip çıktı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede yaralı halde bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı. Ekipler tarafından uyuşturulan yaralı ayı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Domaniç'te bulunan yaralı yavru ayıya ekipler sahip çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede yaralı halde bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı.

Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesi Atlar Çayırı mevkiinde sabahın erken saatlerinde yaralı ayıyı gören servis aracındaki işçiler, köy Muhtarı Ercan Özhan'ı arayıp haber verdiler. Köy muhtarının ihbarı üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Domaniç İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından uyuşturulan yaralı ayı tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Muhtar Ercan Özhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralı ayı ihbarı üzerine bölgeye ulaştığımda ayı yavrusunu yol kenarındaki ağaçların arasında yaralı halde bulduk. Ayı acı acı bağırıyordu. Belden arka tarafı tutmadığını fark edince Milli Parkalar ve Jandarma tarafından yeni kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timini arayarak yardım istedim" dedi.

Son zamanlarda Ayı istilasına uğradıklarını belirten Muhtar Özhan, yetkililerden yardım isterken mahalle sakinlerini de dikkatli olmaları, her zaman her yerde ayı ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardığını söyledi.

Son zamanlarda bölgede yaralı yaban hayvanı vakalarının arttığını belirten mahalle sakinleri, " Her defasında saatlerce ilden yetkililer gelecek diye bekliyoruz. En kısa zaman da Domaniç'e de bir ekip kurulmalı" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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