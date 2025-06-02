Doluya Yakalanan Oğlak Ateşle Isındı

Doluya yakalanan sürüde ıslanan oğlağı ateş yakarak ısıttı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Çilhoroz köyü yaylasında dolu yağışı etkili oldu. Küçükbaş hayvan sürüsüne gözü gibi bakan çoban Mert Yılmaz, doluya yakalanan sürüdeki yeni doğan oğlağı ateş yakarak ısıttı.

Dolu yağışı sonrası havanın açmasıyla yeni doğan oğlağı fark eden Yılmaz, çevreden topladığı odunlarla ateş yaktı. Üşüyen oğlağın ateşin kenarında ısınmasını sağlayan Yılmaz, bu anları kayda aldı. Oğlak ısınırken anne keçi de yanı başında bekledi. Biraz ısınan oğlak kendine gelerek sürüye karıştı.