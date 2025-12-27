Haberler

Dolu yağışı horona engel olmadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, dolu yağışına rağmen vatandaşların horon oynamasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 2 ton hamsi ikram edilirken, kemençe ve tulum eşliğinde kültürel bir buluşma yaşandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen festivale katılan vatandaşlar, dolu yağışına aldırış etmeden horon oynadı. Festivalde soğuk havayı tulum ve kemençe eşliğinde tepilen horon ısıttı.

Sakarya Rizeliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen şehir merkezinde ilk kez hamsi festivali düzenlendi. Gar Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşa kemençe ve tulum eşliğinde 2 tona yakın hamsi ikram edildi. Festivalde vatandaşlar, dolu yağışına aldırış etmeden horon oynamaya devam etti. Vatandaşların engel tanımadığı horon sevgisinde onlarca kişi el ele tutuşarak müzik eşliğinde oynadı. Dolu yağışı altında horon oynanması ise renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 2 ton hamsi dağıtıldığını belirten dernek üyesi Serhan Nizam, "Soğuk kış gününde içleri ısıtacak hamsi festivali düzenledik. Vatandaşlarında katılımı yoğun oldu ve iki ton hamsiyi de hemşerilerimize ikram etti" dedi.

"Rize ile Sakarya arasında kültür köprüsü kurmaya çalıştık"

Rize ile Sakarya arasında kültür köprüsü kurduklarını belirten dernek üyesi Alptekin Ekşi, "Halkımıza soğuk kış gününde hamsi, tulum ve kemençe ile kültür birleşmesi yaşatıyoruz. Şuan dolu da yağsa hamsinin, kemençe ve tulumun sıcaklığı insanları ısıtıyor. Böyle bir etkinliği Sakarya'nın merkezinde ilk defa yapıyoruz. Bunun devamı gelecek çünkü insanların ilgisi ve neşesi gerçekten güzel" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
