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Son dakika haber: Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Gülşah Kahveci - Yerel
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Son dakika genel haberi... Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama Prof. Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

İSTANBUL - Prof. Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. bu nedenle tabi ki yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Yerel

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