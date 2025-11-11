Doğum Gününde Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve uzun süredir kanser tedavisi gören 55 yaşındaki kadın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede doğum gününde yaşamını yitirdi. Doğum gününde hayatını kaybeden kadın, bugün toprağa verildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Günseli Koç, uzun süredir mücadele ettiği kansere doğum gününde yenik düştü. İstanbul'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Koç, doğum günü olan 10 Kasım tarihinde hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Günseli Koç'un cenazesi, bugün memleketi Kaynarca Konak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA