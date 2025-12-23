Ağrı'da Pasta Yedikten Sonra Hayatını Kaybeden Remziye Horuz, Memleketi Viranşehir'de Toprağa Verildi

(ŞANLIURFA) - Ağrı'da yumurtaya karşı alerjisi olan ve doğum günü kutlaması sırasında pasta yedikten sonra hayatını kaybeden Remziye Horuz'un cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Abla Emine Horuz, "Kardeşimin durumunda kimin ihmali varsa hakkımızı arıyoruz" dedi.

Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yaptı. İddiaya göre, il merkezinde bir pastaneye giden 2 öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra genç kızın fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı.

Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Genç öğrencinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Remziye Horuz'un cenazesi, Viranşehir'de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

"Nerede bir ihmal varsa..."

Abla Emine Horuz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kardeşimin durumunda kimin ihmali varsa hakkımızı arıyoruz. Kimsenin hakkına girmeye niyetimiz yok ama hakkımızı da kimseye bırakmıyoruz. Benim kardeşim yurtta kalıyor, milyonlarca öğrenci var, yurtta bir revir yok, ambulans yok. Ambulans geç geliyor. Nerede bir ihmal varsa hakkımızı arıyoruz. Kardeşimin hakkını kimseye bırakmayacağız. Bunun için hangi kurumlara başvurmamız gerekiyorsa başvuracağız."

Pastada yumurta bulunup bulunmadığı araştırılıyor

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği, yapılacak inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi.