Doğubayazıt'ta Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çiftçilere ve muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim binası konferans salonunda gerçekleştirilen programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seher Çakmak Sadık ile veteriner hekimler Bahar Engül ve Zeynep Dağ, şap hastalığı, aşılama çalışmaları ve buzağı ile kuzu-oğlak destek başvuruları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca TÜİK'in tarım sayımıyla ilgili konularda Ziraat Mühendisi Ayşe Altaş sunum yaparak çiftçilere gerekli bilgilendirmeleri aktardı.

Programa yoğun ilgi gösteren muhtarlar ve çiftçiler, yapılan bilgilendirmelerin kendileri için faydalı olduğunu belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçlendirilmesi için bu tür toplantıların devam edeceğini ifade etti. - AĞRI