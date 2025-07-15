Doğubayazıt'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan tarihi Mehmet Beyazıt Camii'nde şehitler için mevlit okundu ve dualar edildi. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Camii cemaati, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden kahramanlar için hep birlikte ellerini semaya kaldırdı.

Yetkililer, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu tür programlarla milli birlik ve beraberliğin güçlendirildiğini ifade etti. - AĞRI