Doğubayazıt'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Mehmet Beyazıt Camii'nde şehitler için mevlit okunarak dualar edildi. Programa katılan vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Yetkililer, bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
İlçe merkezinde bulunan tarihi Mehmet Beyazıt Camii'nde şehitler için mevlit okundu ve dualar edildi. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Camii cemaati, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden kahramanlar için hep birlikte ellerini semaya kaldırdı.
Yetkililer, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu tür programlarla milli birlik ve beraberliğin güçlendirildiğini ifade etti. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel