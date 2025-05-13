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Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Doğan: "Önceki süreçte randıman alamadık umarım bu sefer alınır"

Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Doğan:
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Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan, "Önceki süreçte randıman alamadık umarım bu sefer alınır" temennisinde bulundu.

Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan, "Önceki süreçte randıman alamadık umarım bu sefer alınır" temennisinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın dün silah bırakma kararını duyurması Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Kararın ardından kamuoyunda şehit ailelerinin bu gelişmeye ilişkin görüşleri merak konusu oldu. Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan ise daha önceki süreçlerin olumlu sonuçlanmadığını ve bundan sonraki süreçten randıman alınmasını beklediklerini söyledi. Doğan, "Bakalım görelim. Daha önceki yaşadığımız süreçte randıman alamadık. Bundan inşallah alırız. Tabii ki birçok acı verdik, birçok kayıp verdik. İnşallah bundan sonra kayıp vermeyiz. Ama biz de Türkiye Cumhuriyetiyiz, koskoca bir devletiz. İki tane çapulcuya boyun eğecek kadar da aciz bir millet değiliz. Bugün 50 bin tane şehit verdik, bugünden sonrası iki tane çapulcuya boyun eğecek kadar aciz değiliz 50 bin daha veririz. Devlet büyüklerimize, cumhurbaşkanımıza ve diğer siyasi büyüklerimize de sesleniyoruz, bize bir açıklama yapsınlar. Bu sürecin ne şekilde ilerleyeceğini en azından bu ülkede bedel ödemiş şehit ailelerimize izah etsinler ki bizim de içimiz rahat etsin" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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