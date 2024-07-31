Üye Girişi
Haberler

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilere Yapılan Saldırıyı Kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı. Saldırı sonucunda gazetecilerden biri darp raporu aldı ve tedavi edildi. Cemiyet, saldırganların hukuk önünde hesap vermelerini talep etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu(DAGC), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda iki gazeteciye yapılan saldırıyı yayınladığı bildiri ile kınadı.

DAGC Yönetim Kurulu, gazetecilere yapılan saldırı sebebiyle kınama bildirisi yayınladı.

DAGC'den yapılan açıklamada "Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu haber görüşmesi için kurum avukatı aracılığı ile davet edildikleri Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görüşme sırasında, hem hakarete hem de saldırıya maruz kalmışlardır " denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olay sonrasında yüzünden darbe alan ve hastane acil servisine başvuran arkadaşımız Cihat İncesu darp raporu almış ve tedavi edilmiştir. Hadisenin meydana geldiği kurumda KUDAKA Genel Sekreteri'nin de aynı koridorda meydana gelen olaya müdahil olmaması da düşündürücüdür.

Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Amaçları kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkını temin etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama endişesi taşımadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tür saldırı ve hakaretlerle karşı karşıya kalmaları, hele hele olayın bir devlet kurumu çatısı altında meydana gelmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Bu çirkin saldırıyı yapanları kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bu arada Erzurum Valiliğinin de olayla ilgili kurumda soruşturma açmasını, sorumlular hakkında yapılacak idari işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini, basın mensuplarının görevleri başında bu tür olaylarla karşılaşmamaları için gerekli uyarılarda bulunulmasını ve tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Anadolu Yerel Politika Güncel Haberler

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Bakmadan Geçme

Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? 4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Karabağlar 1 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi!
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title