Doğanlı ve Çatalağaç köyünde iskan konusu masaya yatırıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Koçali Barajı altında kalacak köyler arasında bulunan Doğanlı ve Çatalağaç'ta vatandaşlarla iskan konusunu konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar'a Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. İhtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, DSİ tarafından yapılmakta olan Koçali Barajı dolayısıyla baraj gölü altında kalacak olan Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı ve Bağlıca Köylerinin yeni yerine taşınacak olması dolayısıyla yeni iskan alanıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunup, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti.

Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaçlarını yerinde görmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor. 4 köyümüzde Koçali Baraj havzasında kalıyor. Ama yeni yerleşim biriminde 4 köyümüze modern evlerin yapılmasının yanı sıra vatandaşlarımızın sosyal alanda ihtiyaç duyduğu her türlü yatırım da yapılacak. Amacımız, köylülerimizi mağdur etmeden vatandaşlarımızın huzur ve güveni başta olmak üzere yaşam kalitesini artırmaktır. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz" dedi.

Köy ziyaretleri sırasından etrafını saran çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak verdi.

Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği Çatalağaç köyünde çiftçilerle de sohbet ederek hasat mevsimi dolayısıyla tütünü şişe sapladı.

Çatalağaç Köyü ilkokulunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleriyle ilgili köy muhtarından bilgi alarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Çuhadar'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN