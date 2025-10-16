Doğal Gaz Zehirlenme Riski: Yetkili Servis Uyarıyor

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Doğal gaz yetkili servisi Sedat Kılıç, doğal gaz kaynaklı zehirlenme riskine karşı, doğal gaz dağıtım firmasının onayı ve yetkili firmanın kontrolü olmadan doğal gaz kullanılmaması uyarısında bulundu.

Aksaray'da dün, Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında yaşayan 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve 1,5 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez, doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Uzmanlar, yetkisiz tesisat uygulamalarının ölümcül tehlikeye yol açtığını belirterek vatandaşları uyardı.

Aksaray'da 20 yılı aşkın süredir doğal gaz sektöründe yetkili servis olarak faaliyet gösteren Sedat Kılıç, vatandaşların bu tür üzücü hadiseler ile karşılaşmaması için yetkili ve tecrübeli servislerle çalışılması gerektiğinin altını çizerek, "Karbonmonoksit gazı yaklaşık 25-40 dakika arası sinsi bir şekilde kapalı ortamlarda dağılır. Siz bayıldığınızı zannedersiniz ama çoktan ölüm gerçekleşmiştir" dedi.

Yetki belgesi olmayan, uygunluk raporu bulunmayan merdiven altı firmaların olduğunu söyleyen Kılıç, "Maalesef bir tadilat sonucu Enerya'nın sistemi kontrol etmeden kombi kullanımının devam etmesinden dolayı doğal gaz bacasının cam balkonun içerisinde kalmasıyla karbonmonoksite maruz kalmalarından dolayı bu üzücü hadise yaşanmış. Atık gazdan zehirlenmeler sıkça görülmektedir. Doğal gazda hafif de olsa bir koku vardır ama atık gazda nasıl zehirlendiğinizi fark edemezsiniz. Yaşanan bu facianın en büyük nedeni yetkisi olmayan firmalar tarafından evlerde doğal gaz tesisatlarına yapılan bakımlardır" açıklamasında bulundu.

"Doğal gaz tesisatı teknik bir konudur"

Vatandaşların, kullanılan doğal gaz tesisatlarında projelere sadık kalması gerektiğini belirten Kılıç, "Doğal gaz dağıtım firmasının onayı ve yetkili firmanın çalışması ile doğal gazın kullanılması gerekiyor. Doğal gazı kullanmadan önce yetkili merciler tarafından 'kullanıma uygundur' belgesinin alınıp müşterinin yanında doğal gazın tüm kontrollerinin yapılıp çalıştırılıp müşteriye teslim edilmesi gerekmektedir. Doğal gaz tesisatı teknik bir konudur. Hesaplamalar vatandaşlarımızın sağlığı için yapılır. 'Bu idare eder' düşüncesi çok yanlış bir düşüncedir. Kesinlikle kurallara uygun şekilde işlem yapılması hayati önem taşımaktadır" dedi.