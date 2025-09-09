Haberler

Doğada Sevimli Bir Tilkiyle Karşılaşmanın Mutluluğu

Güncelleme:
Ahmet Gümüş ve eşi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Şaban Dede Mesire Alanı'nda çay içtikleri sırada sevimli bir tilkiyle karşılaştılar. Tilkinin insanlara alışık olduğu ve piknikçilerin verdiği yiyeceklerle beslendiği anlaşıldı. Gümüş, doğa ve hayvan sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi'ndeki Şaban Dede Mesire Alanı'nda, doğayla iç içe bir gün geçiren Ahmet Gümüş ve eşi, hiç beklemedikleri sevimli bir tilki ile karşılaştı.

Enduro motosiklet kullanıcısı olduğu için sık sık doğada vakit geçiren Ahmet Gümüş, eşiyle çay içmeye gittiklerini, otururken kendilerine sevimli bir tilkinin yaklaştığını gördüklerini anlattı. Tilkiyi yanlarına çağırdıklarını belirten Gümüş, "Hayvanın insanlara alışık olduğunu ve rahatça yaklaştığını fark ettik. Şaban Dede mesire alanındaki piknikçilerin verdiği yiyeceklerle beslendiği anlaşılan tilkiye, yanımızda bulunan gofretten ikram ettik" dedi.

Yaşadığı bu güzel deneyimin ardından doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Vahşi hayvanlara karşı yaklaşırken temkinli olmak şart. Çünkü doğasında saldırganlık mevcut. Ama bu tilki insanlara alışmıştı. Geleceğini hiç tahmin etmiyorduk, insanlardan uzak oturalım derken sevimli bir tilki denk geldi" dedi.

Tilkinin güzelliğine hayran kaldığını söyleyen Gümüş, "Onları incitmemek lazım. Onların doğal yaşam alanı. Onlara müdahale etmemek lazım. Yeşili sevelim, doğayı koruyalım" diyerek doğa sevgisi mesajı verdi.

Gümüş, ileriki zamanlarda tilkiyi beslemek için tekrar mesire alanını ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
