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Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi, Karlı Bölgelere Yiyecek Bıraktı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri, Adıyaman ile Malatya il sınırında yer alan Uluğbaba Dağı bölgesindeki karlık alana yem bıraktı. Yaklaşık 500 kilo arpa ve yonca doğaya bırakılarak yaban hayvanlarının aç kalmaması sağlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri karlı bölgelerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri, Adıyaman ile Malatya il sınırında yer alan ve 2 bin 500 rakımlı Uluğbaba Dağı bölgesindeki karlık bölgeye yem bıraktı. Sırtlarında yemler ile metrelerce yürüyen ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için yaklaşık 500 kilo arpa ve yoncayı doğaya bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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