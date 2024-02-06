Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi, Karlı Bölgelere Yiyecek Bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri karlı bölgelerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri, Adıyaman ile Malatya il sınırında yer alan ve 2 bin 500 rakımlı Uluğbaba Dağı bölgesindeki karlık bölgeye yem bıraktı. Sırtlarında yemler ile metrelerce yürüyen ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için yaklaşık 500 kilo arpa ve yoncayı doğaya bıraktı. - ADIYAMAN