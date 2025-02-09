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Doğa Aşığı Çobanın Taş Koleksiyonu

Doğa Aşığı Çobanın Taş Koleksiyonu
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Kızgın, dağlarda topladığı taşları evinde sergileyerek doğal güzellikleri misafirleriyle paylaşıyor. 8 yıl boyunca topladığı taşların ardından oluşturduğu koleksiyonu, doğa sevgisinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Kızgın, 8 yıldır dağlarda gezdiği esnada hoşuna giden taşları toplayarak evinde sergiliyor.

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kızgın, 2017 yılında köyüne taşınarak burada hayvancılık yapmaya başladı. 8 yıldır dağlarda çobanlık yapan Kızgın, dağlarda gezerken ilgisini çeken ve hoşuna giden taşları topluyor. Dağlarda topladığı taşları eve getiren Kızgın, hoşuna giden taşları evinde sergiliyor. Doğayla iç içe olmayı seven Kızgın, eve gelen misafirlerin taşları gördüğünde merakla incelediklerini belirtti. 8 yıl önce köyüne taşınan Kızgın, yıllardır dağlarda çobanlık yaparken topladığı taşların değerine bakmadan koleksiyon yapmaya devam ediyor.

"Doğayla iç içe olduğum için taşları toplayıp eve getiriyorum"

Dağlarda çobanlık yaparken ilgisini çeken taşları toplayıp evinde sergileyen Mehmet Kızgın, "Doğada ilgimi çeken taşları topluyorum ve koleksiyon yapıyorum. Doğa ve hayvanları sevdiğim için 2017 yılından beri taş topluyorum. Topladığım bütün taşları eve getiriyorum. Mesela bu soku taşı eve getirdiğim ilk taştır. Bu taşla eskiden insanlar buğday döverlermiş. Sonra fosil taşı bulup getirdim. Bu taşları getirip koleksiyon yapıp sergiliyorum ve hala da topluyorum. Benim için bu taşlar eskiye dayalı tarihi taşlardır. Doğayla iç içe olduğum için hepsini toplayıp eve getiriyorum. Taşların değeri var mıdır, yok mudur diye hiç bakmadım. Evime her gelen misafir taş koleksiyonumu görünce çok beğeniyorlar. Misafirler taşları gördüğünde çok şaşırıyorlar ne güzel taşlar diye söyleyip duruyorlar. Bugün yağmurlu olduğun için daha çıkamadım ama çıktığım zamanlar yine toplamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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