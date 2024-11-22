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Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak'a 'En İyi Poster' Ödülü

Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak'a 'En İyi Poster' Ödülü
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak, 35. Ulusal Biyokimya Kongresi'nde sunmuş olduğu 'Adalimumab ve Anti-Adalimumab Tanısı için AuNP'ler İçeren Yerinde Dikey Akış Test Sistemi Geliştirilmesi' adlı çalışması ile 'En İyi Poster' ödülüne layık görüldü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak'ın 35. Ulusal Biyokimya Kongresi'nde (XXXI. Balkan Clinical Laboratory Federation) sunulan çalışması 'En İyi Poster' ödülü aldı.

Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak'ın 'Adalimumab ve Anti-Adalimumab Tanısı için AuNP'ler İçeren Yerinde (Point-of-Care) Dikey Akış Test Sistemi Geliştirilmesi' başlıklı çalışması, Antalya'da düzenlenen ve biyokimya alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 35. Ulusal Biyokimya Kongresi'nde, 438 adet bildiri içerisinden kongre bilimsel komitesi tarafından yapılan değerlendirme ile 'En İyi Poster' ödülüne layık görüldü. Çalışmada doktorların hasta başında kolaylıkla biyolojik ilaçların kan seviyelerini belirleyebileceği test sistemi üzerinde çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak; "Çalışmada; biyolojik ilaçlardan olan Adalimumab (ADL) tedavisi alan ve ilaca karşı antikor gelişmesi neticesinde bir süre sonra tedaviye yanıt vermeyen hastalara yönelik, altın nanopartiküller (AuNP'ler) kullanarak; hızlı, düşük maliyetli ve hasta başında kolaylıkla kullanılabilen test sistemi (Point-Of Care Test) geliştirdik" dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ödüle layık görülen inovatif çalışmasından dolayı Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak'ı tebrik ederek başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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