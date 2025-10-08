Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Doçent olarak öğretim üyeliği görevini yürüten Doç. Dr. Ali Güvey Adli Tıp Kurumu üyeliğine atandı.

Resmi Gazete yayını ile Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Doçent Doktor olarak görev yapan Ali Güvey atandı. Kulak Burun Boğaz alanında birçok uluslararası araştırmaları ve SCI, SSCI ve AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleleri bulunan ve uzun yıllardır Kütahya'da hizmet vermeye devam eden Doç. Dr. Ali Güvey, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalındaki görevine ek olarak Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliği görevini de yapmaya devam edecek. - KÜTAHYA