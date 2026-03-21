DMM'den "KKTC'de denizaltından füze fırlatıldı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarında yayımlanan KKTC karasularında bir denizaltından füze fırlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Herhangi bir atışın bulunmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanarak, Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularında yapılmış herhangi bir atışın bulunmadığı belirtildi.

DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
