Diyarbakır Valiliğinden YKS Uyarısı: Erken Hareket Edin

Diyarbakır Valiliği 2025 Yüksek Öğrenim Sınavları (YKS) ile ilgili önemli uyarıda bulundu.

Bu sınavın gençlerin yıllara dayanan emeğinin karşılığı ve geleceğe dair umutlarının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada küçük bir hatanın büyük mağduriyete yol açabileceği belirtildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ülke genelinde olduğu gibi ilimiz Diyarbakır'da da geniş bir katılımla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi sabahı, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar sabahı, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra yapılacaktır. İlimizde sınavlara katılacak aday sayısında önemli bir artış yaşanması, geçmiş yıllarda karşılaşılan trafik yoğunluğu ve gecikmeler göz önüne alındığında; adayların sınav binalarına zamanında ulaşmaları hayati önem taşımaktadır. Özellikle özel araç kullanımı nedeniyle sınav sabahlarında şehir içi trafikte ciddi yoğunluklar oluşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle; adayların erken saatlerde yola çıkmaları, velilerin araç kullanımında hassasiyet göstermeleri, tüm vatandaşlarımızın sınav saatlerinde gürültü ve trafik konusunda dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu sınav, gençlerimizin yıllara dayanan emeğinin karşılığı ve geleceğe dair umutlarının bir parçasıdır. Küçük bir gecikme ya da dikkatsizlik, büyük mağduriyetlere neden olabilir. Tüm vatandaşlarımızdan sürece destek olmalarını önemle rica ederiz. Bu vesileyle, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR