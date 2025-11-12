Haberler

Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri, 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Diyarbakır mutfağı, folklor gösterileri ve kültürel etkinlikler İstanbullularla buluşacak.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından birlikte düzenlenen, Diyarbakır Tanıtım Günlerinin 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinlik boyunca Diyarbakır mutfağından yöresel lezzetleri, folklor gösterileri, musikisi, kültürel etkinlikler Diyarbakırlı yazarlar ve şairlerle söyleşiler, Diyarbakır'ın değerleri tanıtılacak. Diyarbakır Tanıtım Günleri, iki şehir arasında kültürel bir köprü kurarak Anadolu'nun Medeniyetler şehri Diyarbakır'ı İstanbul'da tanıtmayı hedefliyor. Kadim medeniyetlerin beşiği, kültürlerin buluşma noktası Diyarbakır, 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında İstanbullularla buluşuyor. Diyarbakır'ı cazip kılan bir başka değer de, şehrin zengin mutfak kültürüdür. Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetlerin yanı sıra İpek Yolu güzergahında olmasından dolayı oluşan kültürel zenginlik Diyarbakır mutfağı İstanbul'da memleket hasreti çeken Diyarbakırlılarla buluşacak.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın, "Kadim şehrimiz Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye'nin en önemli tarih ve kültür şehirlerinden biridir. Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni 27-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştireceğiz. Tarihin, kültürün ve kardeşliğin sesi bu yıl İstanbul'da yankılanacak. Diyarbakır'ın sıcaklığını ve misafirperverliğini ziyaretçiler yaşayacak. Diyarbakır'ımızın tarihini, kültürünü, folklorunu, gastronomisini, musikisini, fotoğraf sergileri, söyleşiler ve tüm değerlerini tanıtacağız. 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında, Diyarbakır'ın eşsiz atmosferini hissetmeye, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizi ve İstanbulluları misafir etmeye hazırız" dedi.

Diyarbakır Tanıtım Günlerinde ziyaretçiler Diyarbakır mutfağının eşsiz tatlarını, musikisini, söyleşileri, Diyarbakır halk oyunlarını, kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı bulacak. İstanbul'da gerçekleşecek olan Diyarbakır Tanıtım Günleri aynı zamanda hemşehrilerin buluşma, hasret giderme noktası olma anlamında da önem taşıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.