Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından birlikte düzenlenen, Diyarbakır Tanıtım Günlerinin 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinlik boyunca Diyarbakır mutfağından yöresel lezzetleri, folklor gösterileri, musikisi, kültürel etkinlikler Diyarbakırlı yazarlar ve şairlerle söyleşiler, Diyarbakır'ın değerleri tanıtılacak. Diyarbakır Tanıtım Günleri, iki şehir arasında kültürel bir köprü kurarak Anadolu'nun Medeniyetler şehri Diyarbakır'ı İstanbul'da tanıtmayı hedefliyor. Kadim medeniyetlerin beşiği, kültürlerin buluşma noktası Diyarbakır, 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında İstanbullularla buluşuyor. Diyarbakır'ı cazip kılan bir başka değer de, şehrin zengin mutfak kültürüdür. Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetlerin yanı sıra İpek Yolu güzergahında olmasından dolayı oluşan kültürel zenginlik Diyarbakır mutfağı İstanbul'da memleket hasreti çeken Diyarbakırlılarla buluşacak.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın, "Kadim şehrimiz Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye'nin en önemli tarih ve kültür şehirlerinden biridir. Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni 27-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştireceğiz. Tarihin, kültürün ve kardeşliğin sesi bu yıl İstanbul'da yankılanacak. Diyarbakır'ın sıcaklığını ve misafirperverliğini ziyaretçiler yaşayacak. Diyarbakır'ımızın tarihini, kültürünü, folklorunu, gastronomisini, musikisini, fotoğraf sergileri, söyleşiler ve tüm değerlerini tanıtacağız. 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında, Diyarbakır'ın eşsiz atmosferini hissetmeye, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizi ve İstanbulluları misafir etmeye hazırız" dedi.

Diyarbakır Tanıtım Günlerinde ziyaretçiler Diyarbakır mutfağının eşsiz tatlarını, musikisini, söyleşileri, Diyarbakır halk oyunlarını, kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı bulacak. İstanbul'da gerçekleşecek olan Diyarbakır Tanıtım Günleri aynı zamanda hemşehrilerin buluşma, hasret giderme noktası olma anlamında da önem taşıyor. - DİYARBAKIR