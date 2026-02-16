Haberler

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasında devir teslimi


Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'nda yapılan devir teslim töreninde eski başkan Mehmet Yüksel, yeni başkan Özer Sanal'a çiçek ve plaket takdim etti. Yüksel, dört yıl boyunca esnafa hizmet ettiğini belirtti ve yeni yönetimden beklentilerini anlattı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasında seçim sürecinin tamamlanmasının ardından önceki dönem başkanı Mehmet Yüksel ile yeni seçilen başkan Özer Sanal ve iki yönetim kurulu, görev devri için bir araya geldi.

Gerçekleştirilen devir teslim programında yeni başkan Özer Sanal, dört yıl boyunca sektöre hizmet eden Mehmet Yüksel'e çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti. Toplanan esnafa hitap eden Mehmet Yüksel, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasının bir esnaf odası olduğunu, kalıcı olan kurumlar olduğunu, kişilerin ise gelip geçici olduğunu söyledi. Dört yıl boyunca esnafa hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Yüksel, "Göreve geldiğimizde odamızın kapsamlı bir toplantı alanı ve esnafı bir araya getirecek bir sistemi yoktu. Yönetimimizle birlikte sektöre büyük bir alan kazandırdık. Bugüne kadar 235 toplantı gerçekleştirdik. En büyük mutluluğum; esnaf kaynaşmasını sağlamak oldu. Daha önce yan yana olup birbirini tanımayan esnafımız, bugün 500 kişilik güçlü bir dayanışma ağı oluşturmuştur" dedi.

Oluşturulan bu yapının yeni yönetime teslim edildiğini belirten Yüksel, "İnşallah Özer Sanal başkanımız ve yönetimi, bu hizmetlerin kat kat fazlasını yapar. Benim hayalim esnafımıza kalıcı bir mülk kazandırmaktı. İnşallah bu da kendisine nasip olur. Esnafımızdan ricamız; yeni başkanımızın yanında olmaları, toplantılara katılmaları, projelerinizi paylaşmalarıdır. Biz de her zaman bir telefon kadar yakın olacağız" diye konuştu.

Yeni başkan Sanal ise "Mehmet başkanımıza sektörümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı çizgide ve daha ileri projelerle yolumuza devam edeceğiz. Dört yıl sonra bizler de alnımız ak, başımız dik bir şekilde görevi devretmeyi temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program sonunda iki başkan esnafın huzurunda alkışlar eşliğinde birbirini tebrik ederek kucaklaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
