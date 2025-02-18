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Kuyumcular Odası’ndan 128 Kız Öğrenciye Destek Çağrısı

Kuyumcular Odası’ndan 128 Kız Öğrenciye Destek Çağrısı
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, 128 kız öğrencinin bulunduğu pansiyonunu gezerek destek çağrısında bulundu.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, 128 kız öğrencinin bulunduğu pansiyonunu gezerek destek çağrısında bulundu.

Oda başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan 128 öğrencinin kaldığı kız pansiyonunu gezerek eksiklerle ilgili bilgiler aldı. Yüksel, büyük çoğunluğunun ilçelerden ve köylerden gelen, maddi imkanları kısıtlı ailelerin evlatları olduğu, aralarında yetimlerin de olduğu öğrencilerin temel ihtiyaçlarının fazla olduğu bilgisini alarak destek çağrısında bulundu.

Mehmet Yüksel, 20 öğrencinin giysi, ayakkabı ve A'dan Z'ye tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Bu iyilik hareketinin daha geniş bir kesime yayılabilmesi için tüm hayırsever esnafın da desteğini beklediklerini söyleyen Yüksel, "Her esnafımızın imkanları doğrultusunda 5 veya 10 kız öğrencimizin temel ihtiyaçlarını üstlenerek bu iyilik zincirine katkıda bulunmasını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimize anne ve baba şefkatiyle destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bu çocuklar bizim geleceğimizdir ve onların eğitim yolculuğunda yanlarında olmak hepimizin insani sorumluluğudur" dedi.

Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu Müdür Yardımcısı Nihal Doğruiş, Kuyumcular ve Sarraflar Odasına öğrenciler için yardım talebinde bulunduklarını söyledi. Doğruiş, "Öğrencilerimizin herhangi bir durumu ile ilgili onlara destek olabilecek her türlü yardıma ve teşvike açığız. Bu anlamda esnaf arkadaşlardan da desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Şartların olumsuz olduğundan ve sağlanamadığından dolayı öğrencilerin velileri tarafından okutulmak istenmediğini belirten Doğruiş, "Bizim tüm isteğimiz onların burada daha güzel şartlarda okuması, temel ihtiyaçlarının da karşılanması, öğrencilerimize desteklerinize ihtiyacımız var. Bizler öğrencilerimize destek sağlarsak velilerimiz de bir ölçüde rahatlamış olur ve daha mutlu bir aile ortamı da sağlanmış olur. Toplamda 128 öğrencimiz var" diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Kaçan, "İhtiyaçlarımız var. Sağ olsun Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet ağabey geldi, bize yardım ediyor. Allah ondan razı olsun" dedi. Pınar Koç ise, "Pansiyonumuzda benim gibi bir sürü ihtiyaç sahibi öğrenci var. Birçok şeyimiz eksik. Arkadaşlarımız için Kuyumcular Odası Başkanımız Mehmet hoca gelmiş, ona çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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