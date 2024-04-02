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Diyarbakır Kuyumcular Odası Hastane Önünde İftar Yemeği Verdi

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Diyarbakır Kuyumcular Odası, Ramazan ayı boyunca her akşam yardımlaşma ve iftar programı çerçevesinde dün Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iftar yemeği verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile vatandaşlar, Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) hastane önünde düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Katılımın yoğun olduğu iftar yemeğinden 500 kişi faydalandı.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, "Diyarbakır Kuyumcular Odamızın adına bu akşam Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde 500 kişilik iftar yemeği verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah kabul etsin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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