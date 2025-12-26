Haberler

Çermik'te Regaip kandili dualarla idrak edildi

Çermik'teki camilerde halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Regaip Kandili programında Kuran'ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, üç aylar ve Regaip konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Regaip kandili dualarla idrak edildi.

Regaip kandili, Çermikteki bütün camilerde halkın yoğun katılımıyla dualarla idrak edildi . Yeni Camide düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilaveti ve akabinde okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Programa katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, üç aylar ve Regaip konulu sohbette bulundu. Cemaatin yoğun katılım gösterdiği Kandil program, yatsı namazının eda edilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
