Çermik'te Regaip kandili dualarla idrak edildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Regaip kandili dualarla idrak edildi.

Regaip kandili, Çermikteki bütün camilerde halkın yoğun katılımıyla dualarla idrak edildi . Yeni Camide düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilaveti ve akabinde okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Programa katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, üç aylar ve Regaip konulu sohbette bulundu. Cemaatin yoğun katılım gösterdiği Kandil program, yatsı namazının eda edilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR