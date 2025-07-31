Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Jandarma Genel Komutanlığı emrine, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Jandarma Genel Komutanlığı emrine, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel