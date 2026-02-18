Haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, Dicle Kaymakamı Atış ile bir araya geldi

Güncelleme:
Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dicle ilçesinde Kaymakam Mustafa Atış'ı ziyaret ederek ilçedeki güvenlik çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Gökduman, Diyarbakır'ın huzur ve güveni için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dicle ilçesine gelerek Kaymakam Mustafa Atış'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ile ilçedeki güvenlik çalışmalarını konuştu. Ziyarette ilçe genelinde yapılan güvenlik çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kentin asayişine, huzur ve güvenliğine önem verdiklerini belirterek, Diyarbakır'ın huzur ve güveni için il genelinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, misafirperverliği için Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'a teşekkür etti.

Kaymakam Mustafa Atış da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
