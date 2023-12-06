Diyarbakır'da yetim çocuklara sürpriz ziyaret

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilköğretim okullarında eğitim gören yetim çocukları Nev Bahçede ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocuklara yönelik hem eğlenceli hem de öğretici çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Nev Bahçe'de çocuklara sürpriz ziyarette bulundu. Çocukların büyük ilgisiyle karşılaşan Beşikci, sevgi dolu bakışları karşılıksız bırakmayarak, kendisiyle birlikte getirdiği hediyeleri çocuklara dağıttı.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Beşikci, yetkililerden yapılan etkinliklerle ilgili bilgi alarak, çocuklarla birlikte gelen velilere en büyük amacının bu kentin insanlarına hizmet götürmek oluğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan, usanmadan ve özveriyle çalışıyoruz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bugün çocuklarımızla bir araya gelmemiz ve onların bize yönelik samimi yaklaşımlarını görmemiz bizleri çok daha mutlu etmiştir" dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, konuşmaların ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DİYARBAKIR