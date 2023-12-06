Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da yetim çocuklara sürpriz ziyaret

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilköğretim okullarında eğitim gören yetim çocukları Nev Bahçe'de ağırladı. Beşikci, çocuklara hediyeler dağıttı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilköğretim okullarında eğitim gören yetim çocukları Nev Bahçede ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocuklara yönelik hem eğlenceli hem de öğretici çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Nev Bahçe'de çocuklara sürpriz ziyarette bulundu. Çocukların büyük ilgisiyle karşılaşan Beşikci, sevgi dolu bakışları karşılıksız bırakmayarak, kendisiyle birlikte getirdiği hediyeleri çocuklara dağıttı.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Beşikci, yetkililerden yapılan etkinliklerle ilgili bilgi alarak, çocuklarla birlikte gelen velilere en büyük amacının bu kentin insanlarına hizmet götürmek oluğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan, usanmadan ve özveriyle çalışıyoruz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bugün çocuklarımızla bir araya gelmemiz ve onların bize yönelik samimi yaklaşımlarını görmemiz bizleri çok daha mutlu etmiştir" dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, konuşmaların ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Yenişehir Bahçe Nev Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title