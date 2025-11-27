Haberler

Diyarbakır'da Ulaşım Sıkıntısı: Eşyalar Eşeklerle Taşınıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki Atalar Mahallesi'nde vatandaşlar, ulaşım sorunları nedeniyle eşyalarını eşeklerle taşımak zorunda kalıyor. Mahallede her hane için bir eşek bulunması, yaşamın buradaki vazgeçilmezi durumunda.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde ulaşım sıkıntısı yaşan vatandaşlar eşyallarını evlere eşeklerle götürüyor.

Çüngüş ilçesinin 150 haneli kırsal Atalar Mahallesi sakinleri, şehir ve ilçe merkezinden geldiklerinde mahallenin meydanında iniyor. Mahalle sakinleri, aldıkları eşyaları araçlardan indirdikten sonra taşınmalarını eşeklerle yapıyor. Neredeyse hane başı bir eşek düşen mahallede, ulaşım mahalle meydanından içine kadar bu şekilde sağlanıyor. Mahalle Muhtarı Zülküf Yiğitalp, 150 haneleri olduğunu, sıkıntılarının yol olduğunu söyledi. Altyapılarının olmadığını ifade eden Yiğitalp, halen köyün içine yükleri eşeklerle götürdüklerini dile getirdi.

"Burada eşek olmazsa hayat yok"

Yiğitalp, hayatın, köy meydanında başladığını kaydederek, "Vatandaş un getirdi, ulaşım olmadığı için köyün meydanından köyün içine kadar eşeklerle götürüyor. En çok kışın sıkıntı. Bir hastamız olduğu zaman ana yola kadar yaya gidiyoruz. Her evde 1-2 eşek. Burada eşek olmazsa hayat yok. 150 hane varsa, 150 tane de eşek vardır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
