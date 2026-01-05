Haberler

Diyarbakır'da bir vatandaş tıkanan yolda hastasını sırtında taşıdı

Diyarbakır'da bir vatandaş tıkanan yolda hastasını sırtında taşıdı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden hastasını alan bir vatandaş, yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle sırtında hastasını taşımak zorunda kaldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden hastasını alan bir vatandaş, trafik nedeniyle tıkanan yolda hastayı sırtında taşıdı.

Kent geneli etkili olan kar yağışının ardından şehir içinde ulaşımda aksamalar baş gösterdi. Bir vatandaş, Dicle Üniversitesi'nden aldığı hastasını uzun süre sırtında taşıyarak götürdü. Yol boyunca yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
