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Diyarbakır'da Tarihi Eserleri Sergileyen Nostaljik Kafe Açıldı

Diyarbakır'da Tarihi Eserleri Sergileyen Nostaljik Kafe Açıldı
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Diyarbakır'da, Sedat Çelik tarafından açılan kafede 3 binin üzerinde tarihi eser sergileniyor. Kafe, nostaljik bir atmosfer sunarak vatandaşların geçmişe yolculuk yapmasına olanak tanıyor.

Diyarbakır'da bir işletmeci 3 bin adetten fazla tarihi ürünleri açtığı kafesinde sergiliyor.

Batman'dan Diyarbakır'a gelen Sedat Çelik, tarihi eserlere olan merakını vatandaşlarla paylaşmak için Sur ilçesinde açmış olduğu bir kafede sergiliyor. Eski plak, kaset, teyp, televizyon, perde, dikiş makinesi, duvar saatlerinden oluşan yaklaşık 3 bin adet tarihi eseri kafesinde ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ve müşterilerine sunuyor. Adeta kafe içerisinde nostalji bir hava oluşturan Çelik, antikasever vatandaş olarak Diyarbakırlı vatandaşların da yerinde görüp, hissetsin diye bu işletmeyi açtığını söyledi.

Diyarbakır halkı için güzel bir yer olup bunu başardıklarına inandığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin her tarafından ürünleri topladım. Öncelikle evde muhafaza ettiklerimi. Önce kendi evimizde biriktirdik. Sonra dedik ki halk ile buluşturalım ve buluşturduk" dedi.

Müşterilerden Cuma Cihan ise Kahramanmaraş Elbistan'dan geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle Diyarbakır'ı gerçekten çok beğendik. Kafe olarak çok nostaljik bir ortam var. Huzur veren bir ortam var. Kafede teknolojik aletler yok genelde nostaljik aletler var. Bu da zaten bizim hoşumuza gitti" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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