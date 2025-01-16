Diyarbakır'da Sınava Hazırlanan Öğrencilere Motivasyon Semineri

Sınava hazırlanan öğrencilere motivasyon ve eğitim semineri

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Final Eğitim Kurumları öğrencilerine motivasyon ve eğitim semineri düzenledi.

Diyarbakır'da Final Eğitim Kurumları tarafından yüzlerce öğrenciye sınava hazırlık, motivasyon ve eğitim semineri verildi. Seminere katılan yüzlerce öğrenci hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Semire katılan ve sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya, öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi. Kaya, öğrencilerin sınava nasıl hazırlanması gerektiğini slayt gösterileriyle, oyunlarla ve şarkılarla anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır birçok kuruma gidip seminer verdiğini aktaran Kaya, çocukların büyük bir baskı altında olduğunu belirtti. Kaya, "Yıllardır bir sınava hazırlanıyorlar ve bizde bu sınav öncesinde bu dönemi en verimli şekilde nasıl geçireceklerini, ders çalışma stratejileri üzerine AYT ve TYT sınavlarının tüyoları üzerine bir konuşma yaptık" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Luna Park Şubesi Müdürü Akın Polat da, öğrencilerine motivasyon üzerine güzel bir seminer gerçekleştirdiklerini söyledi. Polat, "Eğitim öğretimin özellikle sınava hazırlanma sürecini çok zor ve çetrefilli olduğunu bildiğimiz için ara ara öğrencilerimize motivasyon aktarmamızın zaruretinde, işin uzmanlarından da istifade etmek üzere böyle bir seminer gerçekleştirdik. Çok yoğun bir katılım oldu" dedi.

Final Eğitim Kurumları öğrencilerinden Onur Özbayhan, seminerin çok verimli geçtiğini ifade etti. Özbayhan, "Seminerin gerçekten çok verimli geçtiğine düşünüyorum şahsım adına çünkü önümdeki süreci nasıl değerlendirmem gerektiğini İsmet Kaya hocamızdan faydalanarak öğrendim kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İrem Elitok, katıldığı seminerde aklındaki bazı pürüzlerin giderildiğini ifade etti.

Sunumun sonunda Final Eğitim Kurumları tarafından Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya'ya çiçek ve plaket taktim edildi.