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Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgarın Zararları

Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgarın Zararları
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Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu ve yürümeyi zorlaştırdı. Bağlar ilçesinde bir apartmanın çatısı otomobilin üzerine düştü, sokaklar çöpleriyle doldu.

Diyarbakır'da şiddetli rüzgar ağaç dallarını kopardı, çatıları uçurdu.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaç dallarını kırdı yollara savurdu ve çatıları yerlerinden söktü. Şiddetli rüzgar yürümeyi bile güçleştirdi.

Bağlar ilçesinde Yılmaz apartmanından düşen çatı park halindeki 34 CDG 099 otomobilin üzerine düştü.

Çöplerin dağılmasıyla birlikte sokaklarda ve caddelerde temizlik yapan görevliler çöpleri zorlukla toplayabildi.

Şiddetli rüzgar devam ederken Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallede de bir evin teras çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken yol bir süre trafiğe kapatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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