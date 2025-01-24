Diyarbakır'da şehit edilen Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru anıldı

Diyarbakır'da 24 yıl önce görevi başında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için tören düzenlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada 24 Ocak 2001'de hain bir saldırı sonucu şehit düşen Ali Gaffar Okkan ve polis memurları için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı ve öz geçmişlerin okunmasıyla başlayan programda İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Bugün burada, 24 Ocak 2001 yılında, bundan tam 24 yıl önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada, hain bir saldırı sonucu şehit düşen, Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının, şehadet mertebesine eriştikleri bu noktada, şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sakarya'nın öz evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babası Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan; görev yaptığı süre içerisinde halkımıza devletimizin müşfik ve kucaklayıcı aynı zamanda güçlü ve şefkatli yüzünü göstermiş, gönülden gönle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamış, Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Bu elim olayın gerçekleştiği günden bu zamana kadar geçen sürede, sadece bizim değil, Diyarbakır halkının da şehitlerimizi unutmadığını, özellikle de rahmetli müdürümüze karşı sevgi ve saygısını her zaman devam ettirdiğini görüyoruz. Merhum Emniyet Müdürümüz ve 5 kahraman evladımızı şehit edenler, medeniyetin beşiği bu kadim şehirde, kin ve nefret tohumlarını ekmek istemişlerdir. Şunu iyi bilsinler ki bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları ile ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal ve namusunu korumak için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. İl Müftüsü Celal Büyük tarafından yapılan dua sonrası Gaffar Okkan'ın anıtına çiçek bırakıldı.

Programa; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbekirspor futbolcuları ve yöneticileri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. - DİYARBAKIR