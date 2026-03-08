Haberler

Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımlarına devam ederken, bu yardımların sosyal dayanışmayı artırmayı amaçladığını belirtti.

Ramazan ayı boyunca sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren ve merkezi Diyarbakır'da bulunan Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımlarına ara vermeden devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinde dayanışma faaliyetlerini artıran merkezi Diyarbakır'da bulunan Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek tarafından yürütülen gıda kolisi destek çalışmaları kapsamında, belirlenen ailelere temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırılıyor. Sosyal yardım faaliyetlerini önemsediklerini belirten Dernek Başkanı Av. Ahmet Baysal, Ramazan ayı boyunca desteklerin aralıksız süreceğini ifade etti. Baysal, desteklerin yardıma muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmayı amaçladığı vurguladı. Baysal, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmaların daha fazla haneye ulaşmasını hedeflediklerini de dile getirerek, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Sosyal dayanışmayı güçlendiren bu tür çalışmaların devam edeceği öğrenilirken, gıda kolisi desteğinden faydalanan aileler ise yapılan yardımlar için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

