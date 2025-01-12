Diyarbakır'da otomobil devrildi, dede ve torunu yaralandı

Otomobil devrildi, dede ve torunu yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde devrilen otomobilde dede ve torunu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde 23 FS 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan dede ve torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.