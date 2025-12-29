Haberler

Öğrenciler karın keyfini okul hoparlöründen çalınan oyun havasıyla çıkardı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir okulda, öğrenciler kar yağışını oyun havaları eşliğinde kutlayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir okulda öğrenciler, kar yağışını hoparlörden çalınan oyun havalarıyla kutladı.

Kent merkezi ve ilçeler, uzun süre sonra karla buluştu. Her yerin beyaza büründüğü kentte çocuklar doyasıya eğlendi. Merkez Kayapınar ilçesindeki bir okulda, öğrencilerin karın keyfini çıkarması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Okulun hoparlöründen oyun havaları çaldı, bahçede bulunan öğretmen ve öğrencilere halaya durdu. Öğrencilerin keyif dolu anları cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR

