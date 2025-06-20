Diyarbakır'da Öğrenci Ailelerinin Hüzünlü Karnesi

Diyarbakır'da Öğrenci Ailelerinin Hüzünlü Karnesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasının acısını karne gününde bir kez daha yaşıyor. Aileler, çocuklarının eğitim hayatının sona erdiğini ve hasretle geri dönmelerini beklediklerini ifade etti.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının okul çağında kandırılıp dağa kaçırıldığını ve karne gününde eski günleri hatırladıklarını söyledi.

Diyarbakır'da birçok veli ve öğrenci karne sevinci yaşarken 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ise hüzünle karne gününe girdi. Üniversite öğrencisi Yavuz Çakmak'ın annesi Selvi Çakmak, 11 yıl önce Sakarya'da oğlunun üniversite okuduğu sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü iddia etti. Çakmak, "11 yıldır ben bu acıyı çekiyorum. 6 yıldır ben bu çadıra her gün gelip gidiyorum. Oğlum gel seni seviyorum kapım sana açık korkma gel o lanet silahı gömün gelin devletimize teslim olun biz burada sizi bekliyoruz bu hasret bitsin. Yavuz oğlum sen çok başarılı bir öğrenciydin. Takdir belgen halen evde. Bugün karne günüdür ben çok üzülüyorum. Çocuklar karne aldığı zaman bende gözümü kapıdan ayırmıyordum oğlum gelecek karnesi ile. Oğlum dön gel hasret bitsin" ifadelerini kullandı.

Ortaokul 7'ci sınıfta oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise 20 Mayıs 2015'te 13 yaşında Alipaşa İlköğretim okuluna gittiğini söyledi. Aydın, "Benim en çok üzüldüğüm şey bugün oğlum orada olmuş olmasaydı şuan da üniversiteye gidiyordu. Çocuğumun elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Artık yeter gözlerimizden yaş kalmadı bir an önce çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Bu arada 'Terörsüz Türkiye' kapsamında da Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Oğlum 7'ci sınıfa kadar okudu hiçbir zaman sınıf tekrarı yapmadı her zaman takdir, teşekkür alırdı. Her geldiğinde karnesini getirirdi 'babacım al benim karnem burada' bende kendisiyle gurur duyardım. Gelirse yine onu okula yazdıracağım, okutacağım inşallah. Oğluma kavuştuğum zaman ben oğlumu yine okutacağım. Bunu elimizden aldılar, çocuklarımızı elimizden aldılar. Burada ölüme mahkum etmişler bizi, çocuklarımızı da dağda ölüme mahkum etmişler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HSK kararnamesi açıklandı! 4036 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.