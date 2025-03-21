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Diyarbakır'da Nevruz Kutlamasında 80 Kişi Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'daki Nevruz Bayramı kutlamasında, terör örgütünü simgeleyen yasaklı flama ve kıyafetlerle alana girmek isteyen 80 kişi gözaltına alındı. Kutlamalar, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da yasaklı flama taşıyan ve kıyafet giyen 80 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlamasında terör örgütünü simgeleyen yasaklı flama ve kıyafetlerle alana girmek isteyen 80 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti öncülüğünde merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'ında hazırlıkla günler öncesinde yapılmıştı. 10 bin polisin görev aldığı kutlamada, vatandaşlar güvenlik noktalarında yapılan kontrollerin ardından alana alındı. Kutlamaların yapılacağı 136 bin metrekarelik alan ve civarına 3 metre yüksekliğinde, 10 kilometre uzunluğunda polis bariyeri yerleştirilmişti. Terör örgütünü simgeleyen flama ve kıyafetlerle alana girmek isteyenlerden şu ana kadar 80 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Yerel
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