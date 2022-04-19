Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı - Haberler

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Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Sedat Irmak - Yerel
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Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

- Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı Diyarbakır'da yolcu minibüsü şoförünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

- Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yolcu minibüsü şoförünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 M 0300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü şoförü M.B., kavşakta bir anda karşısına çıkan M.A.isimli kadına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti.

Yaşlı kadının durumu ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Yerel

Diyarbakır, Yenişehir, Polis, Yerel, Haberler

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